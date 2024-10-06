Лерчек дала признательные показания на первом допросе

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) дала признательные показания во время первого допроса, проведенного до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест, но затем отказалась от признания.
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