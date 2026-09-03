Путин назвал Стивена Сигала «лучшим посланцем мира»

Президент РФ Владимир Путин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, комментируя отношения РФ и США, заявил, что у Москвы много друзей в Америке, среди них — американский актер Стивен Сигал, который присутствовал в зале во время пленарной сессии ВЭФ.