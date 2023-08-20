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Тренер ЦСКА Федоров обвинил СМИ в публикации фейков по делу вратаря Федотова

Тренер ЦСКА Федоров обвинил СМИ в публикации фейков по делу вратаря Федотова

Главный тренер столичного ЦСКА Сергей Федоров в интервью "Чемпионату" раскритиковал СМИ за публикации недостоверных сведений по делу вратаря Ивана Федотова, дисквалифицированного Международной федерацией хоккея (IIHF) до 31 декабря 2023 года.

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