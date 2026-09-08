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«Арктик СПГ 2» потребовал от южнокорейской компании Hanwha Ocean $1 млрд

«Арктик СПГ 2» потребовал от южнокорейской компании Hanwha Ocean $1 млрд

Возмещения убытка на сумму порядка $1 млрд (86 млрд руб.) потребовал «Арктик СПГ 2» от южнокорейской судостроительной компании Hanwha Ocean сообщает 8 сентября новостной портал iMarine.

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