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Шарль Леклер: «Ферстаппен великолепный гонщик, но многие затрудняются объяснить такую разницу с Пересом»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о преимуществе Макса Ферстаппена над его напарником Серхио Пересом.

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