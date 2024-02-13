Девочки решили покурить в школьном туалете и пожалели об этом

Школьницы выложили в социальные сети фотографии, на которых они курят вейп в школьном туалете. Пользователю сети понадобилось всего несколько минут, чтобы найти их школу, в которой они учатся и отправить компромат директору.
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