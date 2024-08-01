Выходя, тормози: в Молдавии не обсуждают разрыв отношений с СНГ

Несмотря на заявления молдавских властей о желании выйти из СНГ до конца 2024 года, в парламенте страны этот вопрос в настоящий момент не обсуждается, сообщили «Известиям» в правящей Партии действия и солидарности.
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