Стало известно, кто заменит Пугачеву на «Голубом огоньке»

Известный музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев выразил мнение, что певица Надежда Кадышева, обладая значительным репертуаром и опытом, могла бы достойно выступить вместо Аллы Пугачевой в новогоднем телевизионном шоу «Голубой огонек».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии