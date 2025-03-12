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«Союзмультфильм» высказался об иске художницы «Ежика в тумане» на 50 млн к ЦБ

«Союзмультфильм» высказался об иске художницы «Ежика в тумане» на 50 млн к ЦБ

Центробанк выпустил памятные монеты «Ежик в тумане» по соглашению с «Союзмультфильмом», который «является обладателем исключительной лицензии» на одноименный мультфильм, сообщили RTVI в пресс-службе студии.

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