Вооружайся, но не слишком: причуды логики США и страхи Европы перед бундесвером ФРГ

Причуды американской логики сложно понять. То США требуют, чтобы Германия срочно вооружалась и наращивала боеспособность бундесвера, то они возмущаются, что немцы слишком быстро перевооружаются.
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