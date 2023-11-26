Конец изоляции Северной Кореи. Москва и Пхеньян заключили важные соглашения

33K прочитали Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. За всеми событиями последних дней, из фокуса выпало важнейшее мероприятие на корейском полуострове, которое значительно меняет расклад сил в регионе.
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