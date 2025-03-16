Военнослужащие группировки "Днепр" проводят тренировки по обороне побережья Крыма от ВСУ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Подразделения российской группировки войск "Днепр" проводят тренировки по защите побережья Крыма от диверсионных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает корреспондент ТАСС с места событий.
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