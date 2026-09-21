Челябинский «Позитив» выиграл Кубок России по баскетболу 3×3

В «Сириусе» определился победитель Кубка России по баскетболу 3×3. Награды турнира разыграли семь женских коллективов, представлявших Москву, Казань, Санкт-Петербург, Воронеж и Миасс.
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