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Царьград

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Челябинский «Позитив» выиграл Кубок России по баскетболу 3×3

Челябинский «Позитив» выиграл Кубок России по баскетболу 3×3

В «Сириусе» определился победитель Кубка России по баскетболу 3×3. Награды турнира разыграли семь женских коллективов, представлявших Москву, Казань, Санкт-Петербург, Воронеж и Миасс.

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