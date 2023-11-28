Российские аристократы против императора Павла I. «Заговор облагодетельствованных»

Как мы помним из предыдущей статьи, за несколько лет своего правления Павел I успел сделать много хорошего для государства и абсолютного большинства своих подданных, но при этом восстановил против себя узкий слой дворян-крепостников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Наследный принц Саудовской Аравии призывает мировое сообщество прекратить экспорт оружия в Израиль
- «Унижения США воодушевляют Россию»: американский дипломат раскритиковал вывод войск из Афганистана
- Президент РФ сообщил на саммите G20 о первой безвозмездной отправке российских кораблей с зерном в Африку
Свежие комментарии