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Вечерний Новосибирск

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Полмиллиона на букеты учителям новосибирцы потратили для онкобольных детей

Полмиллиона на букеты учителям новосибирцы потратили для онкобольных детей

Жители Новосибирской области собрали почти полмиллиона рублей на букеты учителям к 1 сентября - и потратили собранные деньги на помощь детям.

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