Эксперт назвала правила выбора подарка для девушки

Согласно опросу «Мамбы», девушки более требовательны к подаркам, чем мужчины. О том, как спланировать покупку подарка так, чтобы их порадовать, «Известиям» 6 марта рассказала PR-директор сервиса Наталья Красильникова.
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