Глава Минстроя РТ доложил о текущей работе по программам капитального ремонта

О ходе работ по капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы, гидротехнических сооружений и многоквартирных домов в рамках республиканских и федеральных программ доложил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.