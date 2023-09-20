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Лига чемпионов. «Реал» примет «Унион», «Бавария» против «МЮ», «Интер» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Арсенал» сыграет с ПСВ

Лига чемпионов. «Реал» примет «Унион», «Бавария» против «МЮ», «Интер» в гостях у «Сосьедада» Захаряна, «Арсенал» сыграет с ПСВ

В среду «Реал» примет «Унион», «Бавария» сразится с «Манчестер Юнайтед», «Интер» сыграет в гостях с «Сосьедадом» Арсена Захаряна, «Арсенал» встретится дома с ПСВ.

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