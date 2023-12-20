На Среднем Урале росгвардейцы вывели из горящего дома двух пожилых граждан

В Каменске-Уральском патруль вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Романа Сажаева, сержанта полиции Ивана Морозова и младшего сержанта полиции Арсения Безукладникова обнаружил на маршруте патрулирования возгорание жилого дома и вывел из огня пожилую пару пенсионеров.
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