На Среднем Урале росгвардейцы вывели из горящего дома двух пожилых граждан

В Каменске-Уральском патруль вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика полиции Романа Сажаева, сержанта полиции Ивана Морозова и младшего сержанта полиции Арсения Безукладникова обнаружил на маршруте патрулирования возгорание жилого дома и вывел из огня пожилую пару пенсионеров.