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Операция по денацификации Украины: оперативная сводка 1 июля (обновляется)

Операция по денацификации Украины: оперативная сводка 1 июля (обновляется)

Яндекс Дзен07:41 Первые пассажирские автобусы начали курсировать по маршруту Крым – Херсон. На границе между полуостровом и освобождёнными территориями будет организована отдельная полоса для движения рейсовых автобусов, время пути составит 4 часа.

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