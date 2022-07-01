Операция по денацификации Украины: оперативная сводка 1 июля (обновляется)

Яндекс Дзен07:41 Первые пассажирские автобусы начали курсировать по маршруту Крым – Херсон. На границе между полуостровом и освобождёнными территориями будет организована отдельная полоса для движения рейсовых автобусов, время пути составит 4 часа.
Яндекс Дзен07:41 Первые пассажирские автобусы начали курсировать по маршруту Крым – Херсон. На границе между полуостровом и освобождёнными территориями будет организована отдельная полоса для движения рейсовых автобусов, время пути составит 4 часа.
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