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Zero Hedge

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Futures Slide As Tech Rout Continues, Kospi Halted As It Crashes 10%

Futures Slide As Tech Rout Continues, Kospi Halted As It Crashes 10%

Futures Slide As Tech Rout Continues, Kospi Halted As It Crashes 10% Futures extend Monday's losses as the Tech tape continues to unravel; global Semis were hit yesterday and again overnight (despite the best attempts of Goldman and JPM to force retail to buy the falling knives) with Asian stocks and especially Korea (-10%) bearing the brunt with fears of Chinese competition accelerating the sell-off and then spilling back over into the US.

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