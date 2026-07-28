Futures Slide As Tech Rout Continues, Kospi Halted As It Crashes 10% Futures extend Monday's losses as the Tech tape continues to unravel; global Semis were hit yesterday and again overnight (despite the best attempts of Goldman and JPM to force retail to buy the falling knives) with Asian stocks and especially Korea (-10%) bearing the brunt with fears of Chinese competition accelerating the sell-off and then spilling back over into the US.
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