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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о 1-м голе Овечкина в сезоне: «Саша по природе снайпер. Если не забиваешь, то может быть давление, но ему нужно поймать момент, и тогда будет все залетать»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о первом голе нападающего « Вашингтона » Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ .

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