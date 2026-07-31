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Водителям такси и городских маршрутов разрешат работать до 12 часов за смену

Водителям такси и городских маршрутов разрешат работать до 12 часов за смену

С 1 сентября 2026 года вступят в силу новые правила труда и отдыха профессиональных водителей. Продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов.

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