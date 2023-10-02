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Артиллерия группировки «Запад» сорвала ротацию ВСУ на купянском направлении

Артиллерия группировки «Запад» сорвала ротацию ВСУ на купянском направлении

Артиллерия мотострелкового полка Западной группировки российских войск сорвала ротацию 32-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на передовых позициях в районе Степовой Новоселовки в Харьковской области на купянском направлении.

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