Аферисты обещают автовладельцам за деньги удалить машину из базы розыска Интерпола. Об этой схеме предупредила представитель МВД Ирина Волк.
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