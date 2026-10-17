В пяти муниципалитетах Самарской области продолжаются адресные перекладочные работы, из-за чего запуск тепла там не завершён; в остальных 32 территориях отопительный сезон полностью стартовал.
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