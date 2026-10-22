Он обучен боевым искусствам Компания Unitree, которая ранее представила человекоподобного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, опубликовала дополнительные подробности Робот способен прыгать с высоты 4 метров без повреждений.
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