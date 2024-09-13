Страна и люди
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Страна и люди

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Пленный ВСУ: «Я хочу извиниться. Простите меня, пожалуйста. Я не думал, что я делаю»

Пленный ВСУ: «Я хочу извиниться. Простите меня, пожалуйста. Я не думал, что я делаю»

Пленный разведчик 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко, участвовавший в избиении российских военных и гражданских в Суджанском районе Курской области, рассказал ТАСС, что боится последствий своего поступка.

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