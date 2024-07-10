В Новой Зеландии температура морской воды достигла рекордно высоких значений

Дмитрий Боев

Интересно: весь чадящий XIX и воняющий бензиновым перегаром ХХ века "антропогенный фактор" никак себя не оказывал и только ближе уже к середине XXI века вдруг пошёл действовать. Ну не пора ли перестать повторять один и тот же совершенно неверный вывод и отбросить это самое антропогенное влияние через непричастный к делу "углеродный след" так же как отбросили влмяние фреонов на несуществующие "новообразованные озоновые дыры". Хватит потакать рекламным интригам фирмачей и позволять через отвлечение внимания закрывать глаза на реальные их безобразия. Скажем, на загрязнение мирового океана, вызвавшме в свое время смещение потока Гольфстрима - откуда и пошли все погодные безобразия.