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В Новой Зеландии температура морской воды достигла рекордно высоких значений

В Новой Зеландии температура морской воды достигла рекордно высоких значений

Температура морской воды в Новой Зеландии достигла рекордно высоких значений, превысив среднемировые показатели в три раза.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Интересно: весь чадящий XIX и воняющий бензиновым перегаром ХХ века &quot;антропогенный фактор&quot; никак себя не оказывал и только ближе уже к середине XXI века вдруг пошёл действовать. Ну не пора ли перестать повторять один и тот же совершенно неверный вывод и отбросить это самое антропогенное влияние через непричастный к делу &quot;углеродный след&quot; так же как отбросили влмяние фреонов на несуществующие &quot;новообразованные озоновые дыры&quot;. Хватит потакать рекламным интригам фирмачей и позволять через отвлечение внимания закрывать глаза на реальные их безобразия. Скажем, на загрязнение мирового океана, вызвавшме в свое время смещение потока Гольфстрима - откуда и пошли все погодные безобразия.
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