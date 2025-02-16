На юге Иркутской области начали подготовку к пожароопасному сезону

В Иркутской области началась подготовка к весенне-летнему пожароопасному сезону. Глава региона Игорь Кобзев анонсировал комплексный план профилактических мер, включающий подготовку персонала, работу с населением, учения, обустройство минполос и патрулирование лесов.
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