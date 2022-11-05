Вратарь "Торонто" Самсонов рассказал, как Овечкин поддержал перенесшего рак Амирова

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Самсонов рассказал о встрече нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с форвардом Родионом Амировым, передает официальный сайт Лиги.
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Самсонов рассказал о встрече нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с форвардом Родионом Амировым, передает официальный сайт Лиги.
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