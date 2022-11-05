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Вратарь "Торонто" Самсонов рассказал, как Овечкин поддержал перенесшего рак Амирова

Вратарь "Торонто" Самсонов рассказал, как Овечкин поддержал перенесшего рак Амирова

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс" Илья Самсонов рассказал о встрече нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с форвардом Родионом Амировым, передает официальный сайт Лиги.

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