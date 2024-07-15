Насколько хорошо россияне знают песни 1970-х: ответят только те, кому за 55

Музыкальная сцена России 1970-х годов отличалась богатым разнообразием и творческим подъемом. Эстрада блистала такими звездами, как Алла Пугачева, София Ротару и Муслим Магомаев, чьи мелодичные и эмоциональные песни о любви и отношениях становились всенародными хитами.
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