Насколько хорошо россияне знают песни 1970-х: ответят только те, кому за 55

Музыкальная сцена России 1970-х годов отличалась богатым разнообразием и творческим подъемом. Эстрада блистала такими звездами, как Алла Пугачева, София Ротару и Муслим Магомаев, чьи мелодичные и эмоциональные песни о любви и отношениях становились всенародными хитами.