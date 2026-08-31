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8 новых поселений в северной Самарии менее чем за год: основано поселение «Ноа»

8 новых поселений в северной Самарии менее чем за год: основано поселение «Ноа»

Сегодня (понедельник) к югу от поселений Ганим и Кадим было официально основано новое поселение Ноа. Это уже восьмое поселение, созданное региональным советом Шомрон менее чем за год.

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