8 новых поселений в северной Самарии менее чем за год: основано поселение «Ноа»

Сегодня (понедельник) к югу от поселений Ганим и Кадим было официально основано новое поселение Ноа. Это уже восьмое поселение, созданное региональным советом Шомрон менее чем за год.
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