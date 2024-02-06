Приготовьте свои бензопилы! Новые “Зловещие мертвецы” запущены в производс...

Приготовьте свои бензопилы! Новые “Зловещие мертвецы” запущены в производствоПосле успеха фильма Ли Кронина “Восстание зловещих мертвецов”, который собрал 147 миллионов долларов при бюджете в 15-19 миллионов долларов, новый фильм о Зловещих мертвецах будет снят под баннером Сэма Рэйми и Роберта Таперта Ghost House… источник.