Захарова описала провал Зеленского сценой из фильма «Собачье сердце»

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала в телеграм-канале сцену из фильма «Собачье сердце», описав таким образом провал Владимира Зеленского на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
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