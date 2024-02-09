В Махачкале выявили нелегальную майнинговую ферму в частном доме

Подпольная майнинговая ферма была обнаружена в посёлке Караман Кировского района Махачкалы. За несколько месяцев "ферма" причинила ущерб на сумму более 1,2 млн рублей, сообщила пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии