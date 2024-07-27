ФСБ задержала трех жителей Каспийска по подозрению в подготовке терактов

Центр общественных свящей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании трех жителей дагестанского города Каспийска за подготовку террористических атак на местный православный храм и сотрудников правоохранительных органов.
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