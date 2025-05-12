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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иман Шамперт и его бывшая жена просят суд посадить друг друга на 20 суток

Как сообщает Complex, Иман Шамперт и его бывшая супруга обвиняют друг друга в утечке документов о разводе в прессу и требуют, чтобы за неуважение к суду другая сторона выплатила штраф в размере 1000 долларов и была заключена под стражу на 20 суток.

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