Иман Шамперт и его бывшая жена просят суд посадить друг друга на 20 суток

Как сообщает Complex, Иман Шамперт и его бывшая супруга обвиняют друг друга в утечке документов о разводе в прессу и требуют, чтобы за неуважение к суду другая сторона выплатила штраф в размере 1000 долларов и была заключена под стражу на 20 суток.