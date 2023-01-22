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Bloomberg: российский бизнес увидел в западных санкциях новые возможности, а не ограничения

Bloomberg: российский бизнес увидел в западных санкциях новые возможности, а не ограничения

После начала спецоперации на Украине многие иностранные бренды решили уйти из России. Это, однако, заставило потребителей и предпринимателей в стране искать творческие пути для восполнения образовавшегося дефицита продукции в различных сферах.

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