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Театр абсурда

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Алаудинов неожиданно высказался о целях «Русской общины»

Алаудинов неожиданно высказался о целях «Русской общины»

Генерал Алаудинов положительно высказался о целях «Русской общины» Фото: кадр из видео Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о сделанных после встречи с лидерами «Русской общины» выводах.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Пока полиция бездействует вместе со своим главой Колокольцевым- пусть Русская Община  защищает интересы россиян, не отдаст нас от растерзания и разгула « незаменимых.»
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11 час.
Наталия
Алаудинов умный, смелый и не предвзятый человек.
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10 час.
Т
Тамара
Вообще в наших, когда-то единых республиках одной Великой страны,  уже не осталось националов  благородных и правильных. Они за долгий срок &#39;свободы&quot; воспитывались в чуждой нам парадигме. Им в учебниках переписывали историю так же КРИВО, как и нам в той, якобы новой России. И вкладывали ни только &quot;не любовь&quot;, а конкретно &quot;ненависть&quot; ко всему русскому. Вот и отношение такое взростили. Молодёжь их отчасти вроде и не виновата, им же это, как &quot;Историю&quot; своего народа преподносили. Мы вечно всем помагали, тянули, учили и письменности, и наукам, а потом и хорошими должностями обеспечивали. А свою молодёжь после развала Союза, они патриотично к общей истории не обучали. Ну, вроде бы, и хрен теперь с ними, пусть живут самостоятельно, как желают, хотя они и тогда жили, как желали, но с уважением к общей истории, но нет,  ОНИ нагнулись перед амерами. И НАГНУЛИСЬ конкретно....... Вот что у них в головах? Наступают на грабли, да ещё какие...., с длинными и  заострёнными зубцами.
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10 час.

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