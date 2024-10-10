Алаудинов неожиданно высказался о целях «Русской общины»

Т

Тамара

Вообще в наших, когда-то единых республиках одной Великой страны, уже не осталось националов благородных и правильных. Они за долгий срок 'свободы" воспитывались в чуждой нам парадигме. Им в учебниках переписывали историю так же КРИВО, как и нам в той, якобы новой России. И вкладывали ни только "не любовь", а конкретно "ненависть" ко всему русскому. Вот и отношение такое взростили. Молодёжь их отчасти вроде и не виновата, им же это, как "Историю" своего народа преподносили. Мы вечно всем помагали, тянули, учили и письменности, и наукам, а потом и хорошими должностями обеспечивали. А свою молодёжь после развала Союза, они патриотично к общей истории не обучали. Ну, вроде бы, и хрен теперь с ними, пусть живут самостоятельно, как желают, хотя они и тогда жили, как желали, но с уважением к общей истории, но нет, ОНИ нагнулись перед амерами. И НАГНУЛИСЬ конкретно....... Вот что у них в головах? Наступают на грабли, да ещё какие...., с длинными и заострёнными зубцами.