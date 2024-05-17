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Иваново

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В Иванове проводят рейды по проверке норм перевозки грузов

В Иванове проводят рейды по проверке норм перевозки грузов

В Иванове проводят рейды по проверке норм перевозки грузовСегодня, сотрудники управления муниципального контроля и правоохранительной деятельности совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по проверке наличия тентов при перевозке сыпучих грузов транспортными средствами.

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