В Иванове проводят рейды по проверке норм перевозки грузов

В Иванове проводят рейды по проверке норм перевозки грузовСегодня, сотрудники управления муниципального контроля и правоохранительной деятельности совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по проверке наличия тентов при перевозке сыпучих грузов транспортными средствами.