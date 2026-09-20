Кочарян из СИЗО заявил о потере Арменией суверенитета

Роберт Кочарян, занимавший пост президента Армении, направил из следственного изолятора обращение по случаю 35-летия независимости республики.
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