Минимальная цена на сигареты увеличилась до 135 рублей за пачку

Минимальная цена на сигареты с 1 января 2025 года составит 135 рублей за пачку. Минсельхоз установил такой уровень на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, введенной Налоговым кодексом с 1 января 2025 года, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.