Некоторым людям порекомендовали отказаться от травяных чаев

Биотехнолог Елена Желянина заявила, что некоторым людям лучше не пить травяные чаи. В беседе с aif.ru она рассказала, кому не рекомендованы эти напитки.
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