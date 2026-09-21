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Медицина 2.0

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Некоторым людям порекомендовали отказаться от травяных чаев

Некоторым людям порекомендовали отказаться от травяных чаев

Биотехнолог Елена Желянина заявила, что некоторым людям лучше не пить травяные чаи. В беседе с aif.ru она рассказала, кому не рекомендованы эти напитки.

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