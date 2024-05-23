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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Москву ждут морозы: МЧС распространило экстренное предупреждение о заморозках

Несмотря на наступление климатического лета, по утрам все еще может быть аномально холодно. Москву ждут морозы: МЧС распространило экстренное предупреждение о заморозках Пресс-служба областного Главного управления МЧС России сообщает о неблагоприятных погодных условиях в утренние часы 25 мая в ….

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