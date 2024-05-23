Несмотря на наступление климатического лета, по утрам все еще может быть аномально холодно. Москву ждут морозы: МЧС распространило экстренное предупреждение о заморозках Пресс-служба областного Главного управления МЧС России сообщает о неблагоприятных погодных условиях в утренние часы 25 мая в ….