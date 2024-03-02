В ходе боев на запорожском направлении с тела противника был взят трофей — необычный жетон. Необычный он не столько из-за того, что принадлежал девушке, Светлане Пилецкой, сколько из-за ее возраста.
Она сделала свой выбор..кружевные трусики дорого обходятся...
Комментарии
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НС
Николай Сатин
Девушка выступавшая на майдане, давно одумалась, попросила прощения и сейчас живёт в России.
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16 час.
Надежда Белугина
Ваша родственница?
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16 час.
Татьяна Чайка
Тогда не было интернета и зомби игр.Это также,как и запудренные мозги ,сопли-вопли по Навальному.К большому сожалению
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13 час.
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