Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Она сделала свой выбор..кружевные трусики дорого обходятся...

Она сделала свой выбор..кружевные трусики дорого обходятся...

В ходе боев на запорожском направлении с тела противника был взят трофей — необычный жетон.  Необычный он не столько из-за того, что принадлежал девушке, Светлане Пилецкой, сколько из-за ее возраста.

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Комментарии
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НС
Николай Сатин
Девушка выступавшая на майдане, давно одумалась, попросила прощения и сейчас живёт в России.
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16 час.
Надежда Белугина
Ваша родственница?
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16 час.
Татьяна Чайка
Тогда не было интернета и зомби игр.Это также,как и запудренные мозги ,сопли-вопли по Навальному.К большому сожалению
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13 час.

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