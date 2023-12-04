Financial Times: Украина может лишиться помощи ЕС из-за усиления позиций ультраправых сил

Несогласные с поддержкой политики способны оставить Киев без 50 млрд евро.Обещанные Украине 50 млрд евро помощи со стороны Европы могут оказаться заблокированными из-за усиления позиций ультраправых сил в Германии.
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