НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ  Не только слова оскорбительны о погибших в блокаду в Ленинграде, но Трейси продемонстрировала свою некомпетентнос...«Ее слова оскорби...
  • Evgenija Palette
    Нужна ему эта Юля. Он женился на её папе, БАНКИРЕ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ В РОССИИ...«Не обращайте вни...
  • Владимир Уфимцев
    А почему депутат (!) - "ПРОСИТ"?... Он ОБЯЗАН поставить вопрос РЕБРОМ - да, этот гадёныш, что бы там про него ни гово...Депутат Николай Н...

В Ростове-на-Дону беспилотник попал в жилой дом

В Ростове-на-Дону беспилотник попал в жилой дом

По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме произошел взрыв вызванный атакой беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх