В Ростове-на-Дону беспилотник попал в жилой дом

По предварительным данным погибших нет, пострадали 2 человека В Ростове-на-Дону в многоквартирном доме произошел взрыв вызванный атакой беспилотного летательного аппарата, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
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