🇷🇺🔥🇺🇦 Мощные кадры прилётов по объектам военной промышленности в Киеве публикуют иностранные журналисты.
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🇷🇺🔥🇺🇦 Мощные кадры прилётов по объектам военной промышленности в Киеве публикуют иностранные журналисты.
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