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День связиста МВД 2023: поздравления в стихах и прозе

День связиста МВД 2023: поздравления в стихах и прозе

10 декабря 2023 года в России отмечается День связиста МВД. Публикуем поздравления в стихах и прозе.10 декабря 2023 года свой профессиональный праздник отмечают связисты МВД — эти те люди, которые занимаются важным заданиями в МВД, делая нашу жизнь спокойнее и безопаснее.

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