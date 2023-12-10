День связиста МВД 2023: поздравления в стихах и прозе

10 декабря 2023 года в России отмечается День связиста МВД. Публикуем поздравления в стихах и прозе.10 декабря 2023 года свой профессиональный праздник отмечают связисты МВД — эти те люди, которые занимаются важным заданиями в МВД, делая нашу жизнь спокойнее и безопаснее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии